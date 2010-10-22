У Жодзіне існуе служба хуткага аказання дапамогі дзецям-ахвярам жорсткага абыходжання

А. Лукашенко: Что же это за ученик, который не получал двойки?

Откровенный и заинтересованный разговор. Встреча Александра Лукашенко со школьниками и студентами проходила в Национальной библиотеке. Сюда пригласили 60 авторов лучших писем. Все они — участники Всебелорусской акции «Вопрос Президенту», которая проходила в нашей стране весной этого года.