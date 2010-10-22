Прямой эфир

У Жодзіне існуе служба хуткага аказання дапамогі дзецям-ахвярам жорсткага абыходжання

22 октября 2010 14:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Амаль 200 тэлефанаванняў паступіла на гарачы нумар сацыяльна-педагагічнага цэнтра з 2007 года. Праваахоўнікі і псіхолагі ацэньваюць на месцы кожную сітуацыю асобна. У крайніх выпадках малым даводзіцца аказваць і медыцынскую дапамогу, некаторых адразу ж забіраюць у прытулак, літаральна ратуючы ад гора-бацькоў. Праўда асноўная мэта службы – выяўлянне сацыяльнага недабрабыту на ранніх стадыях, калі сітуацыю яшчэ можна выправіць.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
А. Лукашенко: Что же это за ученик, который не получал двойки?
22 октября 2010 14:26

А. Лукашенко: Что же это за ученик, который не получал двойки?

22 октября 2010 14:21

У Мінскай вобласці сабралі ўраджай сланечніка

22 октября 2010 13:19

116-летняя жительница Столбцов до 114 лет читала без очков - фото