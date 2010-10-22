У Жодзіне існуе служба хуткага аказання дапамогі дзецям-ахвярам жорсткага абыходжання
Амаль 200 тэлефанаванняў паступіла на гарачы нумар сацыяльна-педагагічнага цэнтра з 2007 года. Праваахоўнікі і псіхолагі ацэньваюць на месцы кожную сітуацыю асобна.
У крайніх выпадках малым даводзіцца аказваць і медыцынскую дапамогу, некаторых адразу ж забіраюць у прытулак, літаральна ратуючы ад гора-бацькоў. Праўда асноўная мэта службы – выяўлянне сацыяльнага недабрабыту на ранніх стадыях, калі сітуацыю яшчэ можна выправіць.