У жителей Витебска есть возможность не платить пеню по жировке

При условии выплаты основного долга она списывается согласно решению горисполкома.

Для этого следует подать заявление в произвольной форме в организацию, производящую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, с указанием причин возникновения задолженности. Данная организация в течение семи дней со дня подачи заявления производит обследование жилищных условий и определяет имущественное положение гражданина и членов его семьи, совместно с ним проживающих, и составляет акт обследования.



Проект решения с приложением акта обследования, документов, определяющих имущественное положение, других документов представляется в горисполком в течение 20 календарных дней со дня подачи заявления. В решении о списании пени указывается период, за который производится списание суммы пени. В решении об отказе о списании пени — основание для отказа, пишет газета «Витьбичи».