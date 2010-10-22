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У жителей Витебска есть возможность не платить пеню по жировке

22 октября 2010 15:00
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При условии выплаты основного долга она списывается согласно решению горисполкома.

Для этого следует подать заявление в произвольной форме в организацию, производящую начисление платы за жилищно-коммунальные услуги, с указанием причин возникновения задолженности. Данная организация в течение семи дней со дня подачи заявления производит обследование жилищных условий и определяет имущественное положение гражданина и членов его семьи, совместно с ним проживающих, и составляет акт обследования.

Проект решения с приложением акта обследования, документов, определяющих имущественное положение, других документов представляется  в горисполком в течение 20 календарных дней со дня подачи заявления. В решении  о списании пени указывается период, за который производится списание суммы пени. В решении об  отказе о списании пени — основание для отказа, пишет газета «Витьбичи».

# общество

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