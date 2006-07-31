У выпускников Академии МВД - первый рабочий день

О том, чтобы он запомнился на долго - позаботились старшие коллеги. После официальной части - торжественного знакомства с начальством и возложением цветов к памятнику сотрудникам, погибшим при исполнении служебного долга - молодые специалисты отправились на экскурсию по столице....Их служба - опасна и трудна. Но молодые офицеры этого не боятся. Многие из ребят знают о смертельной опасности не понаслышке, и выбирали профессию по стопам родителей. Посвящение в милиционеры было и по христианской традиции. Будущих следователей и оперативников благословила церковь. Сегодня утром их уже распределили по местам: в уголовный розыск, в подразделения по борьбе с экономическими преступлениями и предварительного расследования.