У вёсцы Тонава Стаўбцоўскага раёна згарэў жылы дом

Як высветлілася, яго гаспадар заснуў з цыгарэтай. Мужчыну – выратавалі. Пажарныя даставалі яго ў спецыяльным газадымаахоўным рыштунку: пацярпелы атруціўся чадны газам. А ў Пятршыках успыхнуў цялятнік. Дзякуючы зладжаным дзеянням ратавальнікаў і іх добраахвотным памочнікам, удалося вырваць з агню 180 цялят. Спецыялісты разглядаюць дзве версіі надзвычайнага здарэння: парушэнне правілаў эксплуатацыі электраабсталявання і неасцярожнае абыходжанне з агнём.