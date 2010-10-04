Прямой эфир

У вёсцы Тонава Стаўбцоўскага раёна згарэў жылы дом

04 октября 2010 13:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Як высветлілася, яго гаспадар заснуў з цыгарэтай. Мужчыну – выратавалі. Пажарныя даставалі яго ў спецыяльным газадымаахоўным рыштунку: пацярпелы атруціўся чадны газам. А ў Пятршыках успыхнуў цялятнік. Дзякуючы зладжаным дзеянням ратавальнікаў і іх добраахвотным памочнікам, удалося вырваць з агню 180 цялят. Спецыялісты разглядаюць дзве версіі надзвычайнага здарэння: парушэнне правілаў эксплуатацыі электраабсталявання і неасцярожнае абыходжанне з агнём.
# общество # происшествия

Другие новости рубрики

Все новости
04 октября 2010 12:51

Полная версия пресс-конференции А. Лукашенко для СМИ регионов России

04 октября 2010 12:42

Совет Республики одобрил законопроект о республиканском бюджете на 2011 год

04 октября 2010 11:30

В Минске этой осенью посадят 40 тысяч деревьев