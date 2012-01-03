У вёсцы Семежава Капыльскага раёна 13 студзеня можна будзе пабачыць знакаміты абрад «Цары», прызнаны нематэрыяльнай культурнай спадчынай ЮНЭСКА

Сотні забаўляльных мерапрыемстваў запланаваны на Міншчыне ў навагодні і калядны тыдзень. Свята працягваецца. Напярэдадні Калядаў у Дзяржынску пройдзе грандыёзны кірмаш, народныя гулянні. Валожынскі раён запрашае на фестываль праваслаўных песнапенняў, на Случчыне ладзяць дабрачыннае навагодняе прадстаўленне.

Кульмінацыя калядных дзён – 13 студзеня. У вёсцы Семежава Капыльскага раёна. Там можна будзе пабачыць знакаміты абрад «Цары», прызнаны нематэрыяльнай культурнай спадчынай ЮНЭСКА. Дзяцей таксама чакае насычаная праграма, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Святлана Баранок, намеснік начальніка ўпраўлення культуры Мінаблвыканкама:

Во всех Домах культуры проходят утренники, где наши юные жители смогут встретиться со сказочными героями. А наши два областных театра (Минский областной театр кукол «Батлейка» и Минский областной драматический театр) работают на выезде, на гастролях в Воложинском, Вилейском, Мядзельском, Молодечненском районах. Там смогут увидеть новогоднее представление наших театров.