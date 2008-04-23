У учеников Ставской школы Брестской области нет помещений для занятий спортом

В школе нет спортзала. Единственный стадион давно нуждается в ремонте. Всю зиму ученики занимались физкультурой в небольшом танцевальном зале местного ДК. Как оказалось, в зале не только танцуют, но и сдают нормативы. Уже два года на свой страх и риск учителя местной школы в клубе проводят уроки физкультуры. Другого места попросту нет. 108 учеников вынуждены укреплять здоровье, как и где придется.



Весной в Ставской базовой школе начинаются настоящие уроки физкультуры. Но и стадион давно требует ремонта. Для начала хотя бы ограждения. С одной стороны пасутся козы, с другой - посадки картофеля.



Родители обратились за помощью к местным властям. Пока безрезультатно. Комментировать ситуацию местные власти отказались.