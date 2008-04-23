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У учеников Ставской школы Брестской области нет помещений для занятий спортом

23 апреля 2008 18:06
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В школе нет спортзала. Единственный стадион давно нуждается в ремонте. Всю зиму ученики занимались физкультурой в небольшом танцевальном зале местного ДК. Как оказалось, в зале не только танцуют, но и сдают нормативы. Уже два года на свой страх и риск учителя местной школы в клубе проводят уроки физкультуры. Другого места попросту нет. 108 учеников вынуждены укреплять здоровье, как и где придется.

Весной в Ставской базовой школе начинаются настоящие уроки физкультуры. Но и стадион давно требует ремонта. Для начала хотя бы ограждения. С одной стороны пасутся козы, с другой - посадки картофеля.

Родители обратились за помощью к местным властям. Пока безрезультатно. Комментировать ситуацию местные власти отказались.
# общество

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