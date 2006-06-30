У студентов начался трудовой семестр

Для семи студенческих стройотрядов Белорусского национального технического университета началась рабочая пора. В этом году вместе с молодыми людьми на стройках будут работать и девушки. Им предстоит строить агрогородки в Минской области, благоустраивать парк Челюскинцев и улицы столицы.

Стройотряды все более популярны у студентов БНТУ. Это не только как способ заработать. Будущие строители осваивают полученные в университете навыки на практике. Сегодня в вузе сформирован 21 стройотряд. Те, кто сдал сессию досрочно, уже работают. А для семи отрядов трудовая пора только начинается. Молодые силы будут нужны в Минске и области.

<Ребят ждет самый разнообразный фронт работ - благоустройство парка Челюскинцев, улиц Минска и реконструкция Оперного театра. Это очень важный объект для нас>, - отметил секретарь комитета БРСМ БНТУ рассказал Юрий Чечукевич.

В стройотряды БНТУ охотно записываются и студенты других вузов. Не отказывают даже старшеклассникам. Что ж, такая трудовая сборная вполне устраивает работодателей.