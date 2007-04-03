У студента есть шанс поправить свое материальное положение

С конца марта выпускники высших и средних учебных заведений, поступившие по распределению в сельскохозяйственные организации, в течение двух лет имеют право брать в банках льготный кредит на приобретение товаров домашнего обихода.

Ранее кредитовались лишь выпускники, распределявшиеся в государственные предприятия и организации потребительской кооперации.

В роли кредитора выступает "Беларусбанк". Льготные кредиты будущим агрономам и зооврачам будут предоставляться в размере до 15-кратного бюджета прожиточного минимума, который в настоящее время составляет 170.500 рублей, на срок до 5 лет.

"Условия выдачи кредитов остаются прежними, но работать мы с ними фактически начнём с осени", - заявил начальник отдела организации работы по кредитованию населения филиала № 200 Витебского областного управления АСБ "Беларусбанк" Пётр Полторихо.

Банку за счёт республиканского бюджета предусматривается компенсация потерь, связанных с предоставлением кредитов молодым специалистам. Прежде всего, эта мера направлена на укрепление кадрового потенциала сельскохозяйственных организаций и аграрной отрасли в целом.