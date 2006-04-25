У строителей Минска интенсивный график работы

На участке проспекта Независимости - от кинотеатра <Октябрь> до улицы Сурганова - сейчас ведется капитальный ремонт тротуаров.Здесь укладывают новый бордюр, меняют инженерные сети, устраивают фундамент под опорами наружного освещения, а также мостят всю территорию мелкоразмерной плиткой.

Во время капремонта обновят три лестницы, идущие от метро к <Октябрю>, и четыре крыльца кинотеатра - они станут гранитными.

У строителей довольно интенсивный график работы, 25 человек трудятся в две смены. И так намерены работать до завершения ремонта, которое намечено на первую декаду сентября.

Кстати, на время проведения работ скульптуру почтальона демонтируют, а по окончании строительства установят на обновленной площади перед кинотеатром.