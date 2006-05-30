У стражей правопорядка тоже бывают конкурсы по профессии

Представители различных подразделений патрульно-постовой службы ГУВД и милиции специального назначения борются за право называться лучшими в конкурсе профессионального мастерства.

Подобные конкурсы в Беларуси проводятся уже не в первый раз. Как отмечают организаторы, прогресс очевиден. Да и программы составлены таким образом, чтобы проверить знания и умения сотрудников милиции, а также выявить и после исправить характерные ошибки в их работе.

Всего в конкурсе участвуют 17 команд. Пройти дистанцию <чисто> удается не всем.

Основные зрители конкурса - так называемые <трудные> подростки. Ребят специально пригласили, чтобы они смогли лично убедиться в высоком профессионализме милиционеров.

Сегодня стражи правопорядка состязались в скоростном маневрировании. И лучшими стали представители первой роты полка патрульно-постовой службы и второй роты полка милиции специального назначения, они же лидируют и после пяти видов программы.

Окончательные победители определятся завтра, после служебного биатлона.