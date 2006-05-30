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У стражей правопорядка тоже бывают конкурсы по профессии

30 мая 2006 14:02
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Представители различных подразделений патрульно-постовой службы ГУВД и милиции специального назначения борются за право называться лучшими в конкурсе профессионального мастерства.

Подобные конкурсы  в Беларуси проводятся  уже не в первый раз. Как отмечают организаторы, прогресс очевиден.  Да и программы составлены таким образом, чтобы проверить знания и умения сотрудников милиции,  а также выявить и после исправить характерные ошибки в  их работе.

Всего в конкурсе участвуют 17 команд. Пройти дистанцию <чисто> удается не всем.
Основные зрители конкурса - так называемые <трудные> подростки. Ребят  специально пригласили, чтобы они смогли лично убедиться в высоком профессионализме милиционеров.

Сегодня стражи правопорядка состязались в скоростном маневрировании. И лучшими стали представители  первой роты  полка патрульно-постовой службы и второй роты полка милиции специального назначения, они же лидируют и после пяти видов программы.
Окончательные победители определятся завтра, после служебного биатлона.

# общество

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