У столичных ЖЭСов - День открытых дверей

К руководителям и специалистам этих служб жильцы смогут обратиться по вопросам эксплуатации и содержания жилого фонда. Также жильцы могут внести свои предложения по улучшению работы коммунальных служб.



Впервые подобная акция в столице прошла в конце 2004 года. Затем встречи с жильцами носили хаотичный характер. Но уже с прошлого года было принято решение проводить Дни открытых дверей ежеквартально.



Самые актуальные вопросы в этот день - оплата коммунальных услуг, капремонт, работа систем отопления, установка приборов учета.