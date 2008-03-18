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У столичных ЖЭСов - День открытых дверей

18 марта 2008 12:05
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К руководителям и специалистам этих служб жильцы смогут обратиться по вопросам эксплуатации и содержания жилого фонда. Также жильцы могут внести свои предложения по улучшению работы коммунальных служб.

Впервые подобная акция в столице прошла в конце 2004 года. Затем встречи с жильцами носили хаотичный характер. Но уже с прошлого года было принято решение проводить Дни открытых дверей ежеквартально.

Самые актуальные вопросы в этот день - оплата коммунальных услуг, капремонт, работа систем отопления, установка приборов учета.
# общество

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