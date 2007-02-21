Прямой эфир

У служителей Фемиды новоселье

21 февраля 2007 15:37
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
В Уручье открылся Военный дом правосудия. Сюда переехали Минская межгарнизонная военная прокуратура и суд, а также главная военная комендатура. В церемонии открытия 21 февраля приняли участие представители руководства Минобороны, прокуратуры республики, Минюста, Верховного суда и внутренних войск МВД.
"Военный дом правосудия по своему оборудованию, оснащению, условиям работы, а также содержания под стражей полностью соответствует национальному законодательству и международным конвенциям", - отметил министр юстиции Республики Беларусь Виктор Голованов.
# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 февраля 2007 15:23

В Греции отметили первый день Великого поста

20 февраля 2007 15:23

Туравтобусам разрешили тонировку стекол

20 февраля 2007 15:21

Европейские ядерщики поделятся опытом