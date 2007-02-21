У служителей Фемиды новоселье

В Уручье открылся Военный дом правосудия. Сюда переехали Минская межгарнизонная военная прокуратура и суд, а также главная военная комендатура. В церемонии открытия 21 февраля приняли участие представители руководства Минобороны, прокуратуры республики, Минюста, Верховного суда и внутренних войск МВД.

"Военный дом правосудия по своему оборудованию, оснащению, условиям работы, а также содержания под стражей полностью соответствует национальному законодательству и международным конвенциям", - отметил министр юстиции Республики Беларусь Виктор Голованов.