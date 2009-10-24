У школьников начались осенние каникулы

Второй год подряд они совпадают с осенним отдыхом гимназистов и лицеистов.Вплоть до 1 ноября для детей будет организовано множество республиканских акций и всевозможных спортивных соревнований. Ведь именно активный отдых на каникулах поможет ребятам прийти в школы посвежевшими, отдохнувшими, полными сил и готовыми к продолжению учёбы. Одной из особенностей воспитательной работы в этом учебном году стали мероприятия, посвящённые 600-летию Беловежской пущи. Посетить её с экскурсией, рекомендовано всем учебным заведениям Беларуси.