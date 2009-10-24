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У школьников начались осенние каникулы

24 октября 2009 14:47
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Второй год подряд они совпадают с осенним отдыхом гимназистов и лицеистов.Вплоть до 1 ноября для детей будет организовано множество республиканских акций и всевозможных спортивных соревнований. Ведь именно активный отдых на каникулах поможет ребятам прийти в школы посвежевшими, отдохнувшими, полными сил и готовыми к продолжению учёбы. Одной из особенностей воспитательной работы в этом учебном году стали мероприятия, посвящённые 600-летию Беловежской пущи. Посетить её с экскурсией, рекомендовано всем учебным заведениям Беларуси.
# общество

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