У самого элитного подразделения внутренних войск страны новоселье

Солдаты роты почетного караула переехали в новую казарму.

Не парадная жизнь роты почетного караула теперь будет протекать в достойных условиях. Новая отремонтированная казарма - на армейском уровне удостоилась бы пяти звезд. Большие телевизоры под потолком, DVD-проигрыватели, домашний кинотеатр. Есть даже стиральная машина, и редкость для казармы - постоянно горячая вода.

На гражданке Олег Агейченко учился создавать людям стильный образ, но Родина призвала - надел сапоги. Однако и на службе призванию не изменяет. Создает парадным солдатам парадный вид. А в этом году удостоился награды на престижном конкурсе стилистов "Мельница моды".

Казарму уверенно можно назвать лучшей в республике. Новое все - от кроватей до тумбочек. Только устав не поменялся. Обязательные правила действуют и в обновленных стенах. Длившийся год капитальный ремонт казармы завершен, и бойцы уже переехали в новые стены. Теперь идеально отрабатывать каждое движения солдаты будут в таких же идеальных, по армейским меркам, условиях.

