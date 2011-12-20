Прямой эфир

У Салігорску праходзяць паказальныя судовыя працэсы над парушальнікамі правілаў пажарнай бяспекі

20 декабря 2011 14:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Такая практыка была прапанавана супрацоўнікамі МНС зусім нядаўна, але можа стаць штоквартальнай.

Да слова, дзякуючы інфармацыйнай рабоце ратавальнікаў, колькасць няшчасных выпадкаў у параўнанні з мінулым годам скарацілася на 20%. А колькасць загінуўшых на пажарах і наогул удвая стала меншай, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Аляксандр Кандратовіч, старшы інспектар групы прапаганды і навучання Салігорскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях:
Еще прорабатывается вопрос о размещении информации о нарушителях правил пожарной безопасности в средствах массовой информации с указанием фамилий и населенного пункта, где они проживают. Когда человек увидит свою фамилию либо фамилию соседа, то сразу подумает, что и он может оказаться следующим. Это будет хорошим стимулом для устранения нарушений правил пожарной безопасности.

# общество

Другие новости рубрики

Все новости
20 декабря 2011 14:09

Лясныя рынкі збыту Міншчыны пашырае Бярэзінскі раён. Мясцовыя піламатэрыялы пастаўляюцца ў Бельгію, Польшчу, Германію і Літву

20 декабря 2011 14:07

Два арэндныя дамы пабудуюць на Міншчыне. Па 60 кватэр плануецца ўвесці на наступны год у Барысаве і Маладзечне

20 декабря 2011 09:45

В Великобритании, чтобы успокоить шестилетнего мальчика, в трубу дымохода спустили Санта Клауса