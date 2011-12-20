У Салігорску праходзяць паказальныя судовыя працэсы над парушальнікамі правілаў пажарнай бяспекі

Такая практыка была прапанавана супрацоўнікамі МНС зусім нядаўна, але можа стаць штоквартальнай.

Да слова, дзякуючы інфармацыйнай рабоце ратавальнікаў, колькасць няшчасных выпадкаў у параўнанні з мінулым годам скарацілася на 20%. А колькасць загінуўшых на пажарах і наогул удвая стала меншай, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Аляксандр Кандратовіч, старшы інспектар групы прапаганды і навучання Салігорскага гаррайаддзела па надзвычайных сітуацыях:

Еще прорабатывается вопрос о размещении информации о нарушителях правил пожарной безопасности в средствах массовой информации с указанием фамилий и населенного пункта, где они проживают. Когда человек увидит свою фамилию либо фамилию соседа, то сразу подумает, что и он может оказаться следующим. Это будет хорошим стимулом для устранения нарушений правил пожарной безопасности.