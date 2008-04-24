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У православных верующих всего мира сегодня Великий Четверг

24 апреля 2008 07:52
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Митрополит Минский и Слуцкий Филарет отслужил в минском Свято-Духовом кафедральном соборе божественную литургию, во время которой совершил чин омовения ног 12 священникам.Торжественная служба посвящена четырем событиям, которые описаны в евангелии. Тайная вечеря, омовение Христом ног своим ученикам в знак смирения и любви, молитва Христа в ГефсимАнском саду и предательство Иуды. Непременное условие для верующих сегодня - смирение и строгий пост.

В народе Великий Четверг принято также называть Чистым.
# общество

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