У православных верующих начался Великий пост

У православных верующих сегодня, 27 февраля, начался Великий пост – самый строгий и долгий, который продлится семь недель и завершится 16 апреля празднованием Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как учит церковь, суть поста заключается в очищении тела и души от всего, что может помешать приблизиться к духовному началу. Способствуют в этом благом деле строгая диета, молитва, прощение обид и врагов, очищение от зависти и злости. В этот период верующие усиливают свою молитву, покаяние, чаще посещают храм и совершают дела милосердия.