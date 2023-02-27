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У православных верующих начался Великий пост

27 февраля 2023 08:26
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У православных верующих сегодня, 27 февраля, начался Великий пост – самый строгий и долгий, который продлится семь недель и завершится 16 апреля празднованием Пасхи, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

У православных верующих начался Великий пост-1

Как учит церковь, суть поста заключается в очищении тела и души от всего, что может помешать приблизиться к духовному началу. Способствуют в этом благом деле строгая диета, молитва, прощение обид и врагов, очищение от зависти и злости. В этот период верующие усиливают свою молитву, покаяние, чаще посещают храм и совершают дела милосердия.

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# Православные в Беларуси # общество # Фотофакт

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