У православных верующих – Крещенский сочельник

Он предшествует одному из самых значимых христианских праздников – Крещению Господня – в память крещения Иисуса Христа в водах реки Иордан.

Торжественные службы проходят по всей Беларуси. В богослужении в главном православном храме страны – минском Кафедральном Свято-Духовом соборе – принял участие Митрополит Филарет. Он пожелал верующим здоровья телесного и духовного, а также провел обряд освящения воды. Считается, что вода в эти дни наделяется особой целительной силой. Ее пьют понемногу натощак и окропляют ею жилища.

В Крещенский Сочельник по церковному уставу – строгий пост, только вечером разрешается вкушать сочиво – отсюда и название дня. В ночь с 18 на 19 января проходят торжественные молебны, совершается освящение воды в храмах. Еще одна древняя традиция – в Крещенский сочельник купаться в проруби. Люди верят, что такое купание помогает исцелить тело и укрепить дух. В честь праздника Богоявления в минском Свято-Духовом кафедральном соборе сегодня в 6 вечера начнется Всенощное бдение с участием Митрополита Филарета, Патриаршего Экзарха всея Беларуси.