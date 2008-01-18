У православных сегодня Крещенский сочельник

Это день строгого поста - свидетельство особого значения предстоящего торжества. Верующие вспоминают крещение Иисуса Христа, которое он принял в 30-летнем возрасте в водах реки Иордан. В шесть вечера во всех православных храмах начнется Всенощное бдение. В полночь в Божественной литургии в Минском кафедральном Свято-Духовом соборе примет участие глава Белорусской православной церкви Митрополит Филарет. Он совершит чин Великого освящения воды. Согласно церковному преданию, в праздник Крещения вода приобретает особые целительные свойства. За святой водой в эти дни в храмы приходят десятки тысяч людей. Что же касается примет, то в народе говорят, что если на Крещение облачная, пасмурная погода, лежит туман или идет снег - будет хороший урожай.