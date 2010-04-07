У православных – один из самых великих праздников – Благовещение Пресвятой Богородицы

Митрополит Минский и Слуцкий Филарет совершит в Солигорске Божественную литургию в церкви в честь Рождества Пресвятой Богородицы. Храму сегодня исполняется 10 лет.Особенность Благовещения в этом году, что оно празднуется после Пасхи. Хотя обычно выпадает на дни Великого поста. Еще задолго до принятия христианства предки белорусов отмечали этот день как праздник прихода весны. Люди выпускали на волю птиц из клеток. Существует поверие, что на Благовещение с юга прилетают аисты. Так и есть. По словам орнитологов, белокрылые птицы уже возвращаются в Беларусь. А на юге страны видели и первых ласточек.