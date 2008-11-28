У православных начинается 40-дневный Рождественский пост

Он предшествует великому христианскому празднику и призывает верующих к духовному очищению через покаяние и молитву.По традиции в постное время принято воздерживаться от мясного, молочного и яиц. Рыба разрешается во все дни, кроме среды и пятницы. При этом церковь подчеркивает, что ограничение в пище – это не какое-то табу и не самоцель. Пост помогает сконцентрироваться на духовном. Предполагается также воздержание от различных мирских утех.