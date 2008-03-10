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У православных начался Великий пост

10 марта 2008 17:41
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Он самый длинный и строгий по православному календарю.

Это не диета, а прежде всего духовное воздержание. Великий пост - древнейший в православии. Он самый длительный - 48 дней - и завершится 26 апреля, в ночь перед Пасхой.

В этот период христианину полезно отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя. Необходимо сосредоточиться на своем внутреннем состоянии и бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения. 

Воздержание касается и еды. На протяжении семи недель положено употреблять только растительную пищу. Рыба разрешается в Вербное воскресенье и на Благовещение. Первые дни поста считаются самыми строгими.

# общество

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