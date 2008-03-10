У православных начался Великий пост

Он самый длинный и строгий по православному календарю.

Это не диета, а прежде всего духовное воздержание. Великий пост - древнейший в православии. Он самый длительный - 48 дней - и завершится 26 апреля, в ночь перед Пасхой.



В этот период христианину полезно отказаться от увеселительных мероприятий, курения, употребления алкоголя. Необходимо сосредоточиться на своем внутреннем состоянии и бороться с проявлениями гнева, обиды, осуждения.

Воздержание касается и еды. На протяжении семи недель положено употреблять только растительную пищу. Рыба разрешается в Вербное воскресенье и на Благовещение. Первые дни поста считаются самыми строгими.

