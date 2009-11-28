У православных начался рождественский пост

Его еще называют Филипповым, потому что начинается он после 27 ноября - дня памяти святого апостола Филиппа.

Как и во время любого поста, в этот период запрещено употреблять в пищу мясо, сливочное масло, молоко, яйца и сыр.

Главная цель поста — духовное очищение человека. Поэтому — это отказ не только от скоромной пищи, но и от греховных мыслей, пагубных страстей и привычек, чтобы праздник Рождества человек встретил с чистым сердцем.

Протоиререй Олег Шульгин, клирик прихода «Всех скорбящих радость» Минска:

В этот пост мы должны достойно подготовиться к празднику Рождества Христова, для чего мы не только постимся телесно — ограничиваем себя в пище, но и постимся духовно. Мы исправляем свою духовную жизнь, стараемся ходить в церковь каждое воскресение, как это положено христианам. Если мы читаем молитвы сокращенно, то должны постараться читать их в полном объеме.