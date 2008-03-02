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У православных началась мясопустная неделя

02 марта 2008 14:55
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В силу вступил запрет на употребление мяса перед Великим постом. В этот день, как и во все остальные воскресенья перед Великим постом, во время богослужений верующие особо вспоминают страницы из священного писания о Страшном суде. Завтра у православных начинается масленичная, или сырная неделя, которая завершится 8 марта, в Прощенное Воскресенье, а 9 марта наступит Великий сорокадневный пост. Светлое Христово Воскресенье в нынешнем году у православных - 27 апреля.
# общество

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