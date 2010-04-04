У православных, католиков и протестантов всего мира один из главных праздников — Светлое Христово Воскресенье

Его христиане отмечают с особым торжеством и радостью. В этом году у Пасхи сразу две особенности - она совпало у всех христианских конфессий и это самая ранняя из всех возможных дат. Празднование продолжится 40 дней до Вознесения Господня, которое в этом году приходится на 13 мая.

Праздничные службы проходят во всех белорусских храмах. В минском Свято-Духовом кафедральном соборе по традиции пасхальную вечерню совершает Владыка Филарет.

То, что в этом году праздник на самом деле уникальный, здесь говорят повсеместно. В один день и православные, и католические верующие отмечают один из главный праздников христианства. Последний раз такое совпадение было в 2007 году. Прихожане всех вероисповеданий поздравляют друг друга с Пасхой. Ну а погода только способствует праздничному настроению.

Праздник Пасхи, к которому верующие готовились несколько недель, достиг своей кульминации. И Владыка Филарет и архиепископ Тадеуш Кондрусевич поздравили всех верующих с Пасхой.

Филарет, Митрополит Минский и Слуцкий Патриарший Экзарх всея Беларуси:

Радуйтесь, радуйтесь! Твой Сын воскресе, тредневен из гроба. Приветствую всех вас со святой Пасхой, с победой жизни над смертью с победой Господа нашего Иисуса Христа. Ему слава и держава во веки веков. Аминь!

Тадеуш Кондрусевич, Митрополит Минско-Могилевской архиепархии Римско-католической церкви в Беларуси:

Віншую ўсіх вас з гэтым святам святаў, з Пасхай Хрыстовай. Радасных святаў, радаснай Пасхі. Счасця, бласлаўлення уваскрэслага Езуса. Хрыстос уваскрос! Алелуя!

Сейчас в Свято-Духовом кафедральном соборе Патриарший Экзарх Всея Беларуси совершает Пасхальную вечерню. Ожидается, что с минуты на минуту сюда прибудет и глава государства. Александр Лукашенко по уже сложившейся традиции примет участие в этом богослужении.

Накануне частицу Благодатного огня, зажженного в Иерусалиме, доставили в Минск. Многие верующие встречали святыню прямо в аэропорту. Каждый хотел как можно раньше увидеть чудо своими глазами.

В специальном транспорте частицу Благодатного огня доставили в Минский Свято-Духов кафедральный собор. В полночь верующие прошли крестным ходом вокруг храма. Светлый праздник Пасхи здесь встретили тысячи прихожан.

С праздником Пасхи всех христиан Беларуси поздравил глава государства. «В нынешние весенние дни великое торжество Воскресения Христова отмечают все христиане. И это духовное единение наполняет наш праздник особым смыслом и красотой, служит сплочению людей вокруг идеалов милосердия и братской любви, которые так важны для нас сегодня», — говорится в поздравлении.