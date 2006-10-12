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У официантов Гонконга появился стальной коллега

12 октября 2006 08:00
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Посетителям одного из ресторанов в Гонконге посчастливилось наблюдать необычного официанта. Робот вполне справляется со своей должностью. Механический работник здоровается с гостями, и предлагает выбрать блюда из меню. Клиенту нужно четко произнести название, и вскоре он получит свой заказ, правда, уже из человеческих рук. Обычные официанты к стальному коллеге не ревнуют. Говорят, что с его появлением число посетителей выросло на треть. Даже взрослые не могут удержаться сделать заказ чудо-машине. Однако больше всех нововведение рестораторов оценили дети. Для них посещение ресторана - истинный праздник. Хозяева же ресторана подсчитывают прибыль и обещают в будущем создать стального шеф-повара.
# общество

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