У нумизматов - праздник!

Нацбанк страны ввел в обращение золотую монету <Сокал-падарожник>. Монета номиналом 50 рублей выглядит эффектно, в глаз птицы вмонтирована вставка из бриллианта. Металл, из которого отчеканена новинка, имеет 999-ю пробу сплава. Пока, правда, в Беларусь монеты не доставили. По техническим причинам груз задерживается, и, по словам пресс-секретаря Национального банка Беларуси Михаила Журавовича, он прибудет в страну из Швейцарии, где "чеканили" монеты, ближе к концу апреля. Планируется, что в Беларуси будет реализована 1000 штук монет, еще тысяча - будет продана на мировом рынке. Выпуск коллекционных денежных знаков осуществляется в рамках программы <Золотые монеты с бриллиантами>. В текущем году следует также ожидать появления монет из серии <Национальные парки и заповедники Беларуси>.