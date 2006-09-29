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У НИИ МЧС - юбилей

29 сентября 2006 11:28
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29 сентября НИИ МЧС отмечает свое пятидесятилетие. Историческая дата отсчета его деятельности - создание пожарно-испытательной станции 29 сентября 1956 года. Это учреждение является основной организацией в республике по стандартизации в области пожарной безопасности.В нынешнем году в НИИ провели почти полторы тысячи испытаний веществ, материалов и строительных конструкций. Специалисты института принимали участие в программе по обеспечению пожарной безопасности крупных объектов столицы, также институт активно сотрудничает с различными научно-исследовательскими учреждениями в области пожарной безопасности со странами ближнего и дальнего зарубежья.
# общество

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