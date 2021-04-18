«У неё был закрытый перелом». К чему могут привести семейные конфликты?

В семейных конфликтах третьим невольным звеном зачастую становятся дети. А в истории Сергея так уж вышло, что долгожданное рождение ребенка стало камнем преткновения. Девочка родилась на седьмом месяце, затем реанимация и длительная реабилитация супруги. И фундамент молодой семьи дал трещину.

– На нас это сказалось. У нас как раз был еще переезд в новую квартиру, ремонт. Были ссоры постоянные. Ситуация эта сложилась относительно недавно, в октябре. То есть у нас был очередной конфликт, мы разругались, и так вышло, что я свою жену толкнул, она упала и ударилась носом о пол. Собственно, у нее был закрытый перелом.

– Расскажите, как ситуация обстоит сейчас в семье.

– В данный момент вообще у нас все хорошо, потому что и сама эта ситуация заставила пересмотреть некоторые взгляды на жизнь. Все-таки первое, что у нас самое важное, – это, конечно же, наш ребенок.