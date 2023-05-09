«У нас одна общая цель – мир». В Могилёве в честь Дня Победы прошел тематический вальс

Новости Беларуси. Танец, который стирает границы между поколениями и создает настроение и праздник для всех. Победный вальс закружил в разных уголках страны тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости Беларуси. Танец, который стирает границы между поколениями и создает настроение и праздник для всех. Победный вальс закружил в разных уголках страны тысячи белорусов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Могилеве на площади Звезд акцию подхватили 40 пар старшеклассников. В течение нескольких месяцев ребята готовили не только номер, но и наряды ушедшей эпохи. Ленты в косах и трогательные юбки солнце-клеш в горошек, строгие брюки и белые рубашки – все это не просто одежда, а путеводитель в истории.
Алина Шикурнова, жительница Могилева:
Мы тщательно готовились, изучали историю 1940-х: как они жили, во что одевались, как пели, танцевали.
Елизавета Романькова, жительница Могилева:
Мы учимся в 10 классе, но, несмотря на это, нашли время, чтобы приходить на репетиции. Отменяли репетиторов, занятия дополнительные. Ходили все вместе репетировать.
В стройные ряды танцующих постепенно вливались гости праздника и просто прохожие. Мирный вальс – любимый танцевальный флешмоб для людей разного возраста.
Людмила Ухтикова, жительница Могилева:
Он объединил все поколения: молодых, людей постарше, ветеранов. У нас одна общая цель – мир. Чтобы был мир на всей Земле.
Герман Кляуз, житель Могилева:
Самая эмоциональная часть вальса – это когда все желающие присоединяются к нам, и мы танцуем вместе с ними. Это как и пожилые люди, так и молодые. Когда мы видим, когда у пожилых людей блеск в глазах, даже слеза, – конечно же, это заставляет о чем-то задуматься.
Молодежный танцевальный флешмоб «Победный вальс» прошел сегодня и под окнами Могилевского дома для ветеранов.