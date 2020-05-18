Прямой эфир

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами

18 мая 2020 13:53
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Мастер леса: не женскую профессию выбрала жительница Белыничского района. Девушка одновременно учится и работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В местном лесничестве такого и не припомнят, чтобы наравне с опытными лесниками была и она. 18-летняя Юля Гарбузова.

Все подробности у Ирины Недобоевой.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-1

Ирина Недобоева, корреспондент:
Больше тысячи гектаров леса. Это территория, закрепленная только за одним лесником. Высадить саженцы, найти и отметить аварийные деревья, потом проконтролировать их вырубку и погрузку. Казалось бы, чисто мужская работа. Но героиня нашего сюжета пошла в разрез стереотипам.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-4

В юбочке, на каблучках и с дамской сумочкой в руке. Юлия Гарбузова спешит на работу. Легкий макияж, пару минут на переодевание... И вот уже молодая девчонка превращается в брутального лесника.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-7

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-9

Юлия Гарбузова, лесник Белыничского лесничества:
Честно, я боялась: как примут в коллективе, кто меня там ждет, что за люди, как они ко мне отнесутся? Но они оказались веселыми, прикольными, любят пошутить.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-12

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-14

Лесник – о своей профессии Юля Гарбузова говорит с гордостью. Осознанно пошла учиться по этой не женской специальности.

Любовь к лесу у девушки с детства. Закончила Могилевский агролесотехнический колледж. В Белыничское лесничество попала по распределению. Три месяца отработки. И вроде уже можно было пойти на вольные хлеба... Но лес не отпускает. Хотя порой случаются курьезы.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-17

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-19

Юлия Гарбузова:
Так получилось, что я оказалась подальше, а они все разошлись. И на меня выскакивает лось! Было очень страшно, но все обошлось.

Все нюансы дела лесного Юля осваивает буквально на лету. И в любую работу, даже самую тяжелую, уходит с головой.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-22

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-24

Юлия Гарбузова:
У нас, у лесников, тоже есть своя азбука Морзе. Одна точка – это деловая древесина, две точки – это дрова. Один раз резцом – тоже деловая древесина.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-27

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-29

Евгений Корчагин, мастер леса Белыничского лесничества:
Такой потенциал, что как возьмется, пойдет работать, так и не остановить – как заведенная.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-32

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-34

Она уже готова взяться и за бензопилу, и заняться обрезкой сучьев. Но по технике безопасности дамам не все открыты лесные дороги. Тогда на помощь приходят коллеги.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-37

Игорь Бугаев, помощник лесничего Белыничского лесничества:
Есть и секреты какие-то, что-то подскажешь, какие-то нюансы, тонкости. Вроде же учат, все знаешь, но есть нюансы, что лучше показать. По-моему, это один из немногих человек, кто пришел именно работать в лесное хозяйство. Обычно девушек здесь редко увидишь.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-40

Андрей Храмцов, лесничий Белыничского лесничества:
На примере Юли можно с уверенностью сказать, что и женщинам есть место в лесном хозяйстве. Главное, чтобы было стремление, желание, целеустремленность. И тогда все получится.

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-43

«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами-45

Дальше – больше. Сейчас Юля заочно учится уже на мастера леса. Есть жилье, потенциал. Вот только сильно скучает по семье – в родной деревне ждут пятеро младших сестренок и братиков.

# Сельское хозяйство # общество # Ирина Недобоева # Юлия Гарбузова # Евгений Корчагин # Игорь Бугаев # Андрей Храмцов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
В Беларуси от короновируса выздоровели 10 130 пациентов. Что известно на 18 мая
18 мая 2020 12:54

В Беларуси от короновируса выздоровели 10 130 пациентов. Что известно на 18 мая

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы
18 мая 2020 10:52

В Витебской области число пневмоний сократилось на 30 %. Профильные больницы переходят в обычный режим работы

Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»
18 мая 2020 10:12

Минздрав об экспресс-тестах: «Нельзя уповать только на одни эти тесты. У нас всё равно остаётся ПЦР-тестирование»