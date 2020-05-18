«У нас есть своя азбука Морзе». Этой белоруске 18 лет, но она работает лесником наравне с мужчинами

Новости Беларуси. Мастер леса: не женскую профессию выбрала жительница Белыничского района. Девушка одновременно учится и работает, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В местном лесничестве такого и не припомнят, чтобы наравне с опытными лесниками была и она. 18-летняя Юля Гарбузова. Все подробности у Ирины Недобоевой.

Ирина Недобоева, корреспондент:

Больше тысячи гектаров леса. Это территория, закрепленная только за одним лесником. Высадить саженцы, найти и отметить аварийные деревья, потом проконтролировать их вырубку и погрузку. Казалось бы, чисто мужская работа. Но героиня нашего сюжета пошла в разрез стереотипам.

В юбочке, на каблучках и с дамской сумочкой в руке. Юлия Гарбузова спешит на работу. Легкий макияж, пару минут на переодевание... И вот уже молодая девчонка превращается в брутального лесника.

Юлия Гарбузова, лесник Белыничского лесничества:

Честно, я боялась: как примут в коллективе, кто меня там ждет, что за люди, как они ко мне отнесутся? Но они оказались веселыми, прикольными, любят пошутить.

Лесник – о своей профессии Юля Гарбузова говорит с гордостью. Осознанно пошла учиться по этой не женской специальности. Любовь к лесу у девушки с детства. Закончила Могилевский агролесотехнический колледж. В Белыничское лесничество попала по распределению. Три месяца отработки. И вроде уже можно было пойти на вольные хлеба... Но лес не отпускает. Хотя порой случаются курьезы.

Юлия Гарбузова:

Так получилось, что я оказалась подальше, а они все разошлись. И на меня выскакивает лось! Было очень страшно, но все обошлось. Все нюансы дела лесного Юля осваивает буквально на лету. И в любую работу, даже самую тяжелую, уходит с головой.

Юлия Гарбузова:

У нас, у лесников, тоже есть своя азбука Морзе. Одна точка – это деловая древесина, две точки – это дрова. Один раз резцом – тоже деловая древесина.

Евгений Корчагин, мастер леса Белыничского лесничества:

Такой потенциал, что как возьмется, пойдет работать, так и не остановить – как заведенная.

Она уже готова взяться и за бензопилу, и заняться обрезкой сучьев. Но по технике безопасности дамам не все открыты лесные дороги. Тогда на помощь приходят коллеги.

Игорь Бугаев, помощник лесничего Белыничского лесничества:

Есть и секреты какие-то, что-то подскажешь, какие-то нюансы, тонкости. Вроде же учат, все знаешь, но есть нюансы, что лучше показать. По-моему, это один из немногих человек, кто пришел именно работать в лесное хозяйство. Обычно девушек здесь редко увидишь.

Андрей Храмцов, лесничий Белыничского лесничества:

На примере Юли можно с уверенностью сказать, что и женщинам есть место в лесном хозяйстве. Главное, чтобы было стремление, желание, целеустремленность. И тогда все получится.