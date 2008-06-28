У Монумента дружбы на границе Беларуси, России и Украины проходит фестиваль "Славянское единство"

Форум проводится уже около 30 лет и за эти годы его участниками и гостями стали сотни тысяч жителей приграничных регионов трех государств.

В который раз собрались славяне на межграничьи 3 держав сегодня не скажет никто. Традиция родилась в народе: еще в 70-е минувшего столетия здесь собирались семьями в преддверие дня молодежи. В этом году хозяйка фестиваля – Россия. Восточные братья 2008-й живут под лозунгом года семьи. На торжественном митинге семейные узы укрепили ключами от новеньких автомобилей: подарки получили 3 семьи разных национальностей, пополнившихся недавно тройнями.

А вот укрепить братские узы славян решили в небе. Ровно в полдень среди туч появились 5 истребителей СУ-27. Сконструированные еще в советском союзе супермашины показали всю свою мощь прямо над головами тысяч зрителей.

Налюбовавшись на авиашоу, славяне прошлись по торговым рядам. Там можно было и валенки катать научиться и с новинками автопрома познакомиться. Развлекали гостей зажигательные песни ансамбля золотое кольцо и Надежды Кадышевой. Именно под эти мотивы праздник превратился в масштабный всеславянский пикник.

По статистике ежегодно количество участников фестиваля растет чуть ли не в геометрической прогрессии. Русские, белорусы, украинцы тянутся к извечному единству и на их пути не могут встать никакие границы. Нынешний фестиваль славянского единства запомниться поистине русским размахом. А вот чем удивить гостей в следующем году придется подумать уже нашим соотечественникам. В 2009-м хозяйкой фестиваля будет Беларусь.