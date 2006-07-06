У минчан появится свой <колхозный> рынок

Рынок в районе Курасовщины в Минске будет реконструирован. Об этом сообщили в Белкоопсоюзе. Полностью он будет отремонтирован и обновлён к ноябрю 2007 года. После реконструкции рынок станет единственным в Минске, где торговые места в первую очередь будут предоставляться непосредственным производителям сельхозпродукции. Причём арендная плата для постоянных продавцов повышаться не будет. Овощные торговые ряды перенесут в современные утепленные павильоны, оборудованные холодильниками. Рабочие места продавцов обеспечат кондиционерами. Как сообщили специалисты, ранее на месте рынка планировали возвести супермаркет, однако в силу некоторых причин проект был отклонен. Согласно новому проекту этот рынок станет настоящим колхозным рынком, где можно будет купить сельхозпродукцию по приемлемым ценам у сельчан, а не у перекупщиков.