У маленьких белорусов начались каникулы

Более 30 тысяч учеников отдохнут этим летом в школьных лагерях. Таких в столице будет работать 270.

Причем в этом году ставку сделают на профессионализм вожатых. У всех есть опыт работы с детьми. А для разнообразия для детей организуют насыщенную культурную и спортивную программу за пределами родной школы.

Владимир Щербо, председатель комитета по образования Мингорисполкома:

– У нас очень много культурно-досуговых учреждений, широко используется загородные объекты культуры, спорта. Все будет задействовано: и «Линия Сталина», и краеведческий музей под открытым небом «Дудудки», и спортивные объекты, такие как «Минск-Арена».

Сегодня же двери открыли загородные лагеря. Большинство уже прошли специальные проверки. Напомним, что в этом году санитарные требования ужесточены. В лагерях обязательно должна быть горячая и холодная вода, современный пищеблок и актовый зал.