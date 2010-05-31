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У маленьких белорусов начались каникулы

31 мая 2010 11:27
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Более 30 тысяч учеников отдохнут этим летом в школьных лагерях. Таких в столице будет работать 270.

Причем в этом году ставку сделают на профессионализм вожатых. У всех есть опыт работы с детьми. А для разнообразия для детей организуют насыщенную культурную и спортивную программу за пределами родной школы.

Владимир Щербо, председатель комитета по образования Мингорисполкома:
– У нас очень много культурно-досуговых учреждений, широко используется загородные объекты культуры, спорта. Все будет задействовано: и «Линия Сталина», и краеведческий музей под открытым небом «Дудудки», и спортивные объекты, такие как «Минск-Арена».

Сегодня же двери открыли загородные лагеря. Большинство уже прошли специальные проверки. Напомним, что в этом году санитарные требования ужесточены. В лагерях обязательно должна быть горячая и холодная вода, современный пищеблок и актовый зал.

# общество

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