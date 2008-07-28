У Лошицкого парка будет новая жизнь

Уже через несколько дней в одном из самых самобытных парков столицы начнется реконструкция. Появятся детские игровые площадки, окультуренные зоны отдыха и множество пешеходных дорожек. Но главный принцип архитекторов и закон для строителей – максимально сохранить историческую часть парка. Все здания старины приведут в порядок, ну, а жемчужиной парка должна стать усадьба, в которой откроется музей. Когда-то здесь была усадьба князей Друцких, Прушинских, после поместья Любаньских. Затем здание превратилось в опытное хозяйство сельхоз института, а в 70-е годы прошлого века и вовсе пришло в упадок. Сейчас, чтобы создать здесь музей, нужен не только бережный подход профессионалов, но и немало денег.