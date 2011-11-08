У Крупскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава жыпавісу маладзечанскай мастачкі Ядзвігі Сянько. Значная частка прысвечана духоўнай тэме

У экспазіцыі – тры дзесяткі палотнаў.

Мастачка ў апошні час захапілася іканапісам. У яе калекцыі ўжо каля тысячы твораў. Большасць «святых карцін» майстар падаравала праваслаўным храмам Беларусі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Лілія Белановіч, навуковы супрацоўнік ДУК «Крупскі гісторыка-краязнаўчы музей»:

Мы можем видеть не только пейзажи, но и натюрморты: слияние природы и цвета. Мы можем видеть храмы, всевозможные работы, выполненные по теме библейских сюжетов.

Цветочные натюрморты очень разные. Есть цветы из сада, есть полевые. И все они несут позитив, доброту, радость и свет.