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  • У Крупскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава жыпавісу маладзечанскай мастачкі Ядзвігі Сянько. Значная частка прысвечана духоўнай тэме

У Крупскім гісторыка-краязнаўчым музеі адкрылася выстава жыпавісу маладзечанскай мастачкі Ядзвігі Сянько. Значная частка прысвечана духоўнай тэме

08 ноября 2011 14:12
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У экспазіцыі – тры дзесяткі палотнаў.

Мастачка ў апошні час захапілася іканапісам. У яе калекцыі ўжо каля тысячы твораў. Большасць «святых карцін» майстар падаравала праваслаўным храмам Беларусі, паведамляе карэспандэнт тэлекампаніі «Сталічнае тэлебачанне».

Лілія Белановіч, навуковы супрацоўнік ДУК «Крупскі гісторыка-краязнаўчы музей»:
Мы можем видеть не только пейзажи, но и натюрморты: слияние природы и цвета. Мы можем видеть храмы, всевозможные работы, выполненные по теме библейских сюжетов.
Цветочные натюрморты очень разные. Есть цветы из сада, есть полевые. И все они несут позитив, доброту, радость и свет.

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

Выставка картин

# общество # Выставки # Фотофакт # Музеи

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