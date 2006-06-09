У костра дружбы

Около 800 молодых людей из Беларуси, России и Украины станут участниками международного молодежного палаточного лагеря "Дружба-2006". В этом году организатором лагеря выступила белорусская сторона. Для молодежи подготовлена насыщенная программа. Во время торжественного открытия состоится митинг "22 июня - 22 минуты", пройдет презентация поэтического трехтомника "Скрыжалi памяцi" и премьерный показ фильма об оккупационном периоде в Беларуси "Белорусские остарбайтеры". 24 июня гости и хозяева начнут разьезжаться по домам.