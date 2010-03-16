У каждого народа, проживающего в Беларуси, есть равные права и обязанности

О взаимодействии этнокультур в Беларуси 16 марта рассказали представители армянской, корейской, русской, украинской и корейской национальностей.

В Беларусь армянин Николай Чаушян переехал почти 30 лет назад. Во время учебы в Москве познакомился с белорусской девушкой. Вместе с ней и уехал в край голубых озер. О решительном переезде не пожалел ни на минуту. У него здесь семья и собственное дело с армянским акцентом.

Из армянской кухни Николай взял все самое здоровое. Разбавил витаминный коктейль полезными белорусскими ингредиентами. Как итог, гастрономический изыск – мюсли. Армению бизнесмен обязательно посещает раз в год. Но всегда возвращается обратно домой в Беларусь.

Николай Чаушян:

– Беларусь – моя вторая Родина. Здесь другого мнения не может быть. Очень много в Беларуси перспектив, потенциальных возможностей.

Вторым домом Беларусь стала для более чем 25 национальностей. И у каждого народа здесь равные права и обязанности.

В Беларуси зарегистрировано более 120 национальных объединений. Они организуют совместные мероприятия по случаю государственных праздников, пропагандируют свою культуру и вместе стоят на страже памяти.

Так, литовская община к 65-летию Победы соткет льняное полотно. На нем увековечат фамилии всех литовцев погибших в боях за Беларусь в Великой Отечественной войне.

Виталия Колесникова, председатель Республиканской общественной организации «Белорусская община литовцев»:

– Все области Беларуси собирают сведения о погибших лицах литовской национальности. До 15 апреля мы планируем соткать все фамилии этих людей.

Михаил Рыбаков, пресс-секретарь уполномоченного по делам религий и национальностей Беларуси:

– В последнее время реализуется все больше совместных проектов. Это происходит не только на республиканском уровне, но и в каждом отдельно взятом регионе. Здесь я не вижу никаких проблематик. Каждый человек, который хочет реализовать свою культуру, может ее реализовать. Пусть это будет официальная организация, или неофициальная. Но если человек пытается сделать на этом какой-то политический мотив, я думаю, это не идет на пользу, ни общественной организации, ни отношению к ней.

А тем временем, Николай Чаушян провел переговоры о поставках продукции на свою родину. Бизнесмен уверен белорусско-армянский изыск будет пользоваться особой популярностью.

Анастасия Корниенко, Валерий Науменко, телекомпания СТВ.