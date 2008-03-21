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У католиков - Великая Пятница

21 марта 2008 08:51
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Для верующих это день поста и скорби - как в церквях, так и дома. Вечером во всех храмах Минска пройдет неповторимая по своему содержанию литургия. Центральное ее событие - поклонение кресту.
# общество

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