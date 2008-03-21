У католиков - Великая Пятница

Стандарт ИСО 9001 применяется именно к системам менеджмента качества. Подобный сертификат гарантирует потребителю высокий уровень предлагаемых услуг.
24 марта в Большом зале Дворца Республики состоится четвертый национальный телевизионный конкурс "Телевершина".
Черный фартук и синий пиджак - прошлый век. Специалисты Минобразования и легкой промышленности решили отказаться от стандартной школьной формы.
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