У католиков Беларуси сегодня Благовещение

Это один из древнейших в христианстве праздник. Он установлен в память о сообщении архангелом Гавриилом Деве Марии вести о грядущем рождении Иисуса Христа. Благовещение выпадает либо на дни Великого поста, либо на неделю пасхальных торжеств. В зависимости от этого праздник каждый раз имеет особую литургию. Церковное празднование Благовещения не отменяется, если даже праздник приходится на Пасху, и тогда с пасхальными песнопениями соединяются песнопения Благовещения. В народе говорят, что в этот день "птица гнезда не вьёт, девица косы не плетёт".