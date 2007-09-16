У итальянских спасателей появились четвероногие помощники

На одном из озер прошли учения собак по спасению утопающих в экстремальных условиях. Вместе со своими напарниками - людьми - ньюфаундленды патрулируют местные пляжи с вертолетов. Если требуется, по команде собака бесстрашно прыгает в воду. Мохнатый пловец может нырнуть на глубину до 30 метров и вытащить утопающего на поверхность. Ньюфаундленды - незаменимые помощники в труднодоступных местах, например, на рифах, у опасного скалистого берега, где спасатели-люди зачастую оказываются бессильны.