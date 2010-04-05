У христиан всего мира началась Светлая или Пасхальная седмица

В течение следующих семи дней в храмах ежедневно совершаются богослужения по пасхальному чину, а утренние и вечерние молитвы заменяются пением Пасхальных часов.

После каждой Божественной литургии совершается праздничный крестный ход. Царские врата в храмах всё это время остаются открытыми. Это символизирует открытость Небесного мира перед всеми верующими.

В течение Седмицы звонят во все колокола. По давней традиции следующую неделю любой желающий по благословению настоятеля может сам ударить в колокола. Таким образом, возрождается древний обычай, распространенный на Руси. В течение года без благословения настоятеля храма никто не мог подняться на колокольню, а потому для многих дни Святой Пасхи — это уникальная возможность побыть звонарем. В минских храмах звонари будут дежурить, чтобы все желающие вместе с опытным человеком не только позвонить в колокола, но и посмотреть, как это делает профессионал.