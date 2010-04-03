У христиан – Великая Суббота – последний день перед Пасхой

Богослужения этого дня посвящены пребыванию Иисуса Христа в гробу и его воскресению.

Во время службы священники сменяют темные облачения на белые – пасхальные. Также меняются и все покрова, находящиеся в храме. Эти перемены символизируют триумф Христа над грехом и смертью.

И сегодня в храмах благословляют особые приношения верующих: пасхи, куличи и яйца. К столичному Свято-Духову Кафедральному собору пришли сотни прихожан.

Мессы в честь Воскресения Христова проходят и во всех католических храмах Беларуси. Пасхальные блюда для минских католиков в два часа дня благословил глава католической церкви в Беларуси – Тадеуш Кондрусевич.

Ну а вечером начнется главное богослужение православной и католической церквей – Навечерие, которое сольется с началом торжественной пасхальной заутрени.