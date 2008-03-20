У христиан католической конфессии сегодня Великий Четверг

В этот день верующие особым образом молятся о священнослужителях.

В четвертый день Страстной недели в храмах совершаются особые процессии со святыми дарами к специальному алтарю, символизирующему темницу, в которой содержался Иисус Христос.



Нынешняя церковная служба в главном католическом соборе - это воспоминания о земных страданиях Иисуса Христа. На богослужении вспоминаются четыре события, которые по евангельскому преданию совершились в этот день. Прежде всего, Тайная вечеря.

Тогда ученики впервые приобщились к Телу и Крови Христовой под видом хлеба и вина, как с тех пор делают все христиане. Молитва о священнослужителях - особая часть этого богослужения. Архиепаскоп Тадеуш Кондрусевич возглавляет специальную процессию со святыми дарами к алтарю. Это символ темницы, в которой содержался Иисус Христос.

Омовение Христом ног своим ученикам в знак смирения и любви к ним, молитва Христа в Гефсиманском саду и предательство Иуды. Еще три события, о которых принято вспоминать в этот день. Непременное условие для верующих сегодня - смирение и строгий пост.



Кульминация Чистого четверга - Чин омовения ног. Он будет продолжаться в костелах до позднего вечера. Очищение не столько физическое, сколько духовное. В этом смысл последних дней Страстной недели перед великим праздником Пасхи.