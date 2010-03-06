У Дворца спорта в Минске женщинам предлагали бокал шампанского

Ярмарка развернулась у Дворца спорта.

Главными посетителями предпраздничных распродаж стали, конечно, мужчины. Подарки здесь можно было приобрести на любой вкус. Не уходили с пустыми руками и женщины. Представительниц прекрасной половины человечества сегодня весь день поздравляют торговые предприятия и организации. Причём, радуют не только традиционными скидками.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:

Женщинам дарили цветы, шарики, сувениры, конфеты… Иногда наши торговые предприятия предлагали женщинам даже бокал шампанского.