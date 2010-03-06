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У Дворца спорта в Минске женщинам предлагали бокал шампанского

06 марта 2010 15:54
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Ярмарка развернулась у Дворца спорта.

Главными посетителями предпраздничных распродаж стали, конечно, мужчины. Подарки здесь можно было приобрести на любой вкус. Не уходили с пустыми руками и женщины. Представительниц прекрасной половины человечества сегодня весь день поздравляют торговые предприятия и организации. Причём, радуют не только традиционными скидками.

Владимир Карачевский, начальник управления культуры Мингорисполкома:
Женщинам дарили цветы, шарики, сувениры, конфеты… Иногда наши торговые предприятия предлагали женщинам даже бокал шампанского.

# общество

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