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У Дворца спорта в Минске развернулась рыбная ярмарка. Впервые здесь появились продукты Балтийского моря

17 декабря 2011 14:53
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Новости Беларуси. В стране – сезон предпраздничных ярмарок.

А в Минске у Дворца спорта развернулась рыбная ярмарка. Представленная на ней продукция своим разнообразием могла приятно удивить любого гурмана. По ценам производителей минчанам предложены живая прудовая рыба, мороженные полуфабрикаты, консервы хозяйств и предприятий со всей Беларуси.

Впервые на торговых точках ярмарки появились морские продукты Балтийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Булыня, директор департамента по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода:
Как обычно на ярмарках мы делаем небольшие наценки. Рыба идет нормально, на эту ярмарку привезли более 100 тонн. Я думаю, что она разойдется.
По нашим подсчетам, нашу ярмарку посетят около 250 тысяч человек.

# общество

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