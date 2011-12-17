У Дворца спорта в Минске развернулась рыбная ярмарка. Впервые здесь появились продукты Балтийского моря

Новости Беларуси. В стране – сезон предпраздничных ярмарок.

А в Минске у Дворца спорта развернулась рыбная ярмарка. Представленная на ней продукция своим разнообразием могла приятно удивить любого гурмана. По ценам производителей минчанам предложены живая прудовая рыба, мороженные полуфабрикаты, консервы хозяйств и предприятий со всей Беларуси.

Впервые на торговых точках ярмарки появились морские продукты Балтийского моря, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Булыня, директор департамента по мелиорации и водному хозяйству Минсельхозпрода:

Как обычно на ярмарках мы делаем небольшие наценки. Рыба идет нормально, на эту ярмарку привезли более 100 тонн. Я думаю, что она разойдется.

По нашим подсчетам, нашу ярмарку посетят около 250 тысяч человек.

