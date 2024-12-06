У Дворца спорта приступили к оформлению новогоднего декора

«Калейдоскоп желаний», самая большая рождественская ярмарка, световой шатер и елка с тоннелем. У Дворца спорта приступили к эстетической части новогоднего декора, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Металлический каркас из 12 колонн и арок обрамляют красочные панно. В этом году графическая концепция этой праздничной площадки в оттенках синего, серебряного и розового цветов. Между тем и новогоднее дерево постепенно сменяет однотонный наряд на торжественный. На зеленых ветках уже видна россыпь елочных шаров в едином стиле с этой локацией.

Установка планшетов, как вы видите, очень кропотливый труд, потому что надо подогнать, чтобы у нас еще сошлись комбинации с шарами со всеми дизайнерскими рисунками. А эти колонны, они предназначены в основном, чтобы еще создать круг, как арочную систему, на них будет крепиться гирлянда. Звездное небо от елки будет лучами расходиться по всем этим колоннам.

Последние «косметические» приготовления сейчас и на Октябрьской площади. Главная и самая высокая елка страны уже украшена новогодними игрушками. Скоро праздничный образ дополнит световая пиксельная шаль. Рядом появится сказочный городок с усадьбой Деда Мороза.