У Деда Мороза появился дом на Филиппинах

Недалеко от Манилы открылся музей, посвященный Санта-Клаусу. Среди главных экспонатов - фигурки знаменитого новогоднего героя со всего Света. Почетное место среди них занимает и Дед Мороз. Всего представлено около 2.000 фигурок зимнего волшебника.

Цена за вход в музей символическая - 1 доллар. Строгих правил нет. Организаторы выставки разрешили не только трогать экспонаты руками, но и фотографироваться с ними.

Посетителей в музее хоть отбавляй. В это время филиппинцы уже считают дни, оставшиеся до Рождества - одного из главных праздников в году. На Филиппинах оно - самое долгое в мире. Начинается с 16 декабря и продолжается до 6 января.