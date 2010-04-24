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У безработного жителя Ленинградской области изъяли огромный арсенал оружия

24 апреля 2010 11:41
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В тайниках дома – во дворе и в гараже жителя поселка Усть-Ижора – нашли два пулемета Дегтярева, пистолет-пулемет Судаева, снайперскую винтовку Драгунова, винтовку Мосина, наган, самодельный пистолет, два охотничьих ружья, три обреза, 47 снарядов калибра 45 миллиметров, 2772 патрона, 85 гранат Ф-1, четыре гранаты РГД, 650 граммов тротила, 18 запалов к гранатам, 88 взрывателей, два капсюля-детонатора и три метра огнепроводного шнура.

Каким образом и для чего мужчина добыл оружие и боеприпасы, еще не установлено, сообщает агентство «Интерфакс».

# общество

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