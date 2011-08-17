У Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка появилось новое 18-этажное общежитие

В двухкомнатных квартирах предусмотрено все для комфорта жильцов: компьютерные столы, удобные кровати, книжные полки и встроенные шкафы. В каждом блоке есть отдельные кухня и душевая.

В свободное время в общежитии можно будет посещать тренажерный, гимнастический, выставочный и конференц-залы, а также учебные классы, творческую мастерскую и даже кафе, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Вадим Грачев, председатель профсоюзного комитета студентов Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Данное общежитие позволит нам обеспечить жилой площадью еще 1025 иногородних студентов нашего университета. Конечно, для студентов это большая поддержка.

Максимальное количество мест мы планируем отдать студентам первого курса.

Римма Неменкина, заведующая общежитием № 8 Белорусского государственного педагогического университета им. М. Танка:

Мы надеемся, что студентам понравится. Им будет приятно заселиться в такие благоустроенные блоки, комнату. Надеемся, что будущие педагоги будут беречь и приумножать красоту, которую им подарило государство.